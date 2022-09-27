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Hizan'da “Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği” toplantısı gerçekleştirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında ‘Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği’ toplantısı düzenlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında ‘Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği' toplantısı düzenlendi.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan “Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Protokolü” çerçevesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ait uygulamaları görüşmek üzere ilçe yürütme kurulu Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Özçelik başkanlığında toplandı. Toplantıda; yeni eğitim öğretim döneminde çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması. Okul yakın çevresinde ve dışında bulunan mekanlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetleri ile algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması. Servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarının önlenmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

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