Hizan'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

28 Ekim günü hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu'nun bugün makamda tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Daha sonra Merkez YBO ve Karasu YBO öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler, Hizan Kültür Merkezinde sergilendi. Yoğun bir katılımın gözlendiği programda konuşan Kaymakam Köleoğlu, “Bugün birlik olma günü, birbirimize her zamankinden çok daha fazla kenetlenme günüdür. Kuruluşunun 96. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kaim olmasını temenni ediyorum” dedi.

Programa Kaymakam Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Tarakçı, Belediye Başkanı Cezayil Aktaş, Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, birim amirleri ve kurum müdürleri katıldı.