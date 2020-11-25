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Hizan'da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde dev Türk bayrağı göndere çekildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde dev Türk bayrağı göndere çekildi.


Yeşilova Mahallesi Bayrak Tepe bölgesinde Hizan Kaymakamlığı tarafından göndere çekilen Türk bayrağı, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.


Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin en hakim noktalarından biri olan Yeşilova Mahallesi Bayrak Tepe bölgesinin ay yıldızlı bayrağımız ile müstesna bir görüntü kazandırıldığı belirtilerek, “Milli Şairimiz Mehmet Akif'in ‘Bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor' dediği şanlı bayrağımız Hizan ilçemizde dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor” denildi.

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