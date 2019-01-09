Hizan'da eğitime 1 gün ara verildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10 Ocak perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.