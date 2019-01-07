Hizan'da eğitime kar engeli

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Hizan merkez ve bağlı köylerde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.