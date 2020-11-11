Hizan'da fidan dikimi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Ülkemizin orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında Hizan'da da fidanlar toprakla buluşturuldu. Panor Dağı mevkiinde belirlenen alanda fidan diken Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, “Tüm ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine Hizan olarak bizler de katıldık. Kampanyamızın tüm ülkede başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bu bölgemiz çok yeşil bir hale gelecek. Katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Fidan dikim etkinliğine Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Durmuş, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve memurları ile vatandaşlar katıldı.