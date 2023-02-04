Hizan'da güvenlik tedbirleri toplantısı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili toplantı düzenlendi.

Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında düzenlenen toplantıda; asayişin temini, muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi, alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve yapılacak etkin denetimlerle söz konusu tedbirlere uyulmasının sağlanması konuları görüşüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının sunumlarının ardından toplantı sona erdi.