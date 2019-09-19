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Hizan'da İlköğretim Haftası kutlaması

Bitlis’in Hizan ilçesinde düzenlenen törenle İlköğretim Haftası kutlandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen törenle İlköğretim Haftası kutlandı.


Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlköğretim Okulunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Ertan Demir'in açılış konuşması ve okul öğrencilerinin şiirleriyle devam eden program, 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine “Hoş geldin” seremonisinin ardından son buldu.


Programa İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ve veliler katıldı.

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