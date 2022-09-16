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Hizan'da İlköğretim Haftası kutlandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde düzenlenen programla İlköğretim Haftası kutlandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen programla İlköğretim Haftası kutlandı.


Hükümet Konağı bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör tarafından Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Cumhuriyet İlkokulunda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin yapıldığı program, son sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere Türk bayrağını devretmesiyle sona erdi.


Kaymakam Nurhalil Özçelik, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

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