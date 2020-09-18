Hizan'da İlköğretim Haftası programı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güngör, "2020- 2021 eğitim öğretim yılının ilçemize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle, öğrenci ve meslektaşlarımın İlköğretim Haftası'nı kutluyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum" dedi.