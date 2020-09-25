Hizan'da İş-Kur kuraları çekildi

Bitlis'in Hizan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 9 ay süreli istihdam edilecek 65 kişi kura çekimiyle belirlendi.

Program çerçevesinde ilçedeki kamu kurumları ve okullarda 9 ay süreli olarak yapılacak istihdam için 91 kişilik kadroya 755 başvuru yapıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde geçici işçi olarak istihdam edilecek 65 kişi, Hizan Kültür Merkezi'nde Hizan Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve Noter Adnan Atıcı'nın huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.