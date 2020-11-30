Hizan'da iş yeri açılışı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe merkezinde hizmet verecek eczanenin açılışına katıldı.

Kurdele kesimini yapan Kaymakam Yelek, açılış sonrası iş yeri sahibi Osman Bektaş ile sohbet ederek, ilçede açılan iş yerlerinin yeni bir istihdam anlamına geldiğini, pandemi sürecinde eczane olarak önemli bir sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Açılışa Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Bedirhan Ekinci ve davetliler katıldı.