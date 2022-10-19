Hizan'da istişare ve değerlendirme toplantısı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine vurgu yapan Kaymakam Özçelik, bu tür toplantılarda asıl amacın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması olduğunun üzerinde durdu.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli talimatları veren Kaymakam Özçelik, “Kamu görevlisi olarak bizler vatandaşlarımıza hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu nedenle tüm kurumlarımızda vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı içinde olmamız gerekiyor. Kurum müdürlerimizden ve personelimizden vatandaşlarımıza karşı güler yüzlü bir yaklaşım içinde olmalarını, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde vatandaş başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırmalarını bekliyorum. Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.