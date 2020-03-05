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Hizan'da jandarma ve emniyet personeline korona virüsü eğitimi verildi

Hizan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından jandarma ve emniyet personeline korona virüsü (Covid-19) eğitimi verildi.


Hizan Kültür Merkezimizde düzenlenen eğitim programında 200'e yakın emniyet ve jandarma personeli, İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimleri tarafından yol kontrolleri sırasında şüpheli gördükleri şahıslara nasıl davranılması gerektiği, olası korona virüsü vakalarına karşı yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler hususlarında bilgilendirildi. Programda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Doğukan Çelik, "Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu öncülüğünde Hizan İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilçemiz sınırlarında olası bir korona virüs şüphesi durumunda gerekli hazırlıklar tamamlanarak önlemler alınmıştır. Tüm halkımızın korona virüsten korunması için alınması gereken tedbirleri @hizanism Instagram sayfalarını takip etmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Eğitimde korona virüsle mücadele acil eylem planının detayları da katılımcılarla paylaşıldı.

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