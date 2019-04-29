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Hizan'da ‘kanser ve şeker hastalığı' konulu seminer

Bitlis’in Hizan ilçesinde kanser ve şeker hastalığı konusunda kadınlara seminer verildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kanser ve şeker hastalığı konusunda kadınlara seminer verildi.


Gençlik Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Hizan Gençlik Merkezinde düzenlenen programa kadınlar büyük ilgi gösterdi. Seminerde, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Doğukan Çelik "kadın hakları", Doktor Ensar Kızıldağ "kanser ve kanser çeşitleri", Doktor Elif Yaldız da "kırım kongo kanamalı ateşi" konularında katılımcıları bilgilendirdi.


Gençlik Merkezi yetkilisi Çağla Berrak Bulduk ise, sağlık konusunda toplumun yeterli bilgiye sahip olması gerektiğini belirterek, bu amaçla bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini söyledi.

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