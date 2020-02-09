Hizan'da kar tatili

BİTLİS ( İHA ) – Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il ve ilçelerde 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.