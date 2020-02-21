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Hizan'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu karla mücadele çalışmalarını inceledi.


Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı devam ederken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu da, İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını inceledi. Kaymakam Köleoğlu, "Yoğun yağışa ve elverişsiz hava şartlarına rağmen ilçemizde hayatın normal akışını temin etmek için gece gündüz demeden mesai harcayan personelimize teşekkür ediyorum. Onların varlığı devletimizin ne kadar güçlü olduğunun teminatı olarak vatandaşlarımıza güven veriyor. Karla mücadelede her türlü fedakarlığı göstererek vatandaşlarımızın rahatı için kendilerinden feragat eden tüm personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

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