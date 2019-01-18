Hizan'da karne dağıtımı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu tarafından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlk ve Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende, öğrenciler karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Törene katılan Kaymakam Hamitoğlu, okullardaki derslikleri dolaşarak öğrencilerle ilgilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve şube müdürleri ile öğrencilere karnelerini dağıtan Hamitoğlu, eğitim için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Hamitoğlu, "Sevgili öğrenciler; iyi bir gelecek için derslerinize iyi çalışmanız gerekiyor. Bu konuda ailelerinizin de sizlere destek olması lazım. Çocuklarımıza düzenli çalışma sistematiğini öğretmemiz gerekiyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.