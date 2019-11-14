Hizan'da Kızılay'a kan bağışı kampanyası

Hizan Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğiyle “Biz bitti demeden bitmez” sloganı ile Hizan ilçe merkezinde 13-14 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına halkın ilgisi yoğun bir şekilde devam etti. Bağışlanan 130 ünite kan yaklaşık 390 kişiye hayat olacak.

Kampanyaya katılarak ilk kan bağışını yapan Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, "Sadece ulusal alanda değil uluslararası platformda da ülkemizi başarıyla temsil eden, iyi günün değil kötü günün dostu olan Türk Kızılayı'nı ilçemizde görmek bizleri mutlu ediyor. Aynı şekilde mahiyeti itibariyle çok hassas ve çok kutsal bir görevi icra eden bu kuruluşumuza halkımızın yoğun katılım göstererek destek verdiğini görmek ayrıca takdir edilmesi gereken bir davranış. İnsanları iyiliğe, karşılıksız fedakarlığa teşvik eden bu kampanya için zahmet ederek ilçemize kadar gelen Kızılay personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yine bu kampanyaya destek olarak kan bağışında bulunan mesai arkadaşlarıma ve Hizanlı hemşehrilerime şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.