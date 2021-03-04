Hizan'da kontrollü normalleşme denetimi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrollü normalleşme süreci kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadele konusunda önem arz ettiğini ifade eden Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, “Bu zor süreci hep birlikte atlatmak adına gereken özeni göstermeliyiz. Kişisel temizliğin yanında birlikte kullandığımız ortak yaşam alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak maskelerimizi takalım. İlçemizde örnek bir davranış sergileyerek bu yayılımı kurallara uyarak birlikte kontrol altına almalıyız. İlçemizdeki denetimlerimizi yoğunlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'in katılımları ile gerçekleşen denetime Hizan Belediye Başkan Vekili Lokman Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sakine Birer, Yazı İşleri Müdürü Şiar Gümüş ve ekipler katıldı.