Hizan'da korona virüs denetimi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu'nun katılımıyla yapılan denetimlerde, korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızının kontrol altında tutulması hedefleniyor. Denetlenen iş yerlerinde vatandaşlar, bilgilendirilerek özellikle hayati önem taşıyan maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarıldı.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Köleoğlu, pandemi süreci topyekun mücadele gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın bu süreçte kurallara uyduğunu görmek gerçekten sevindirici. Ancak netice almamız için asla gevşekliğe mahal vermememiz gerekiyor. Uygulanan kuralların kendi sağlığımız için olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Denetimlerimiz sadece bugünle sınırlı değildir. Bundan sonra da sürecin daha sıkı yönetilmesi için gerek resmi üniformalı gerekse sivil personellerimiz kanalıyla denetimlerimiz artarak devam edecektir. Uyarıcı mahiyette olan bu denetimlere rağmen maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması gibi kurallara uymayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Cezai müeyyide ile karşılaşmamanız için, sizlerin, bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen pandemi kurallarına uyalım” dedi.