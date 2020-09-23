Hizan'da korona virüs denetimi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirlerine ilişkin denetimler devam ediyor.

Tatvan Kaymakamı ve Hizan Kaymakam Vekili Tekin Erdemir'in talimatları ile emniyet ve jandarma personelleri ile birlikte ilgili kurum amirlerinin katılımıyla iş yerleri denetlendi. Ekipler, esnaf ve vatandaşa sosyal mesafe, temizlik ve maske uyarısında bulundu.

Denetime İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve kurum amirleri katıldı.