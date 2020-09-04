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Hizan'da korona virüs tedbirleri denetimi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.


İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında; Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar ve İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, iş yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Esnaftan iş yerlerindeki tedbirlerine ilişkin bilgi alan Kaymakam Köleoğlu, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür eden Köleoğlu, denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

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