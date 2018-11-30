Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen ‘Kültür ve Sanat' günleri kapsamında yazarlar öğrencilerle buluştu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis'in Hizan Belediyesi, alt ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra kültürel projelere de ağırlık veriyor. Bu kapsamda düzenlenen Fotomaraton, Ulusal Sanat Çalıştayı gibi etkinliklerinden sonra bugün de yazarlar öğrencilerle bir araya geldi. Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen programda, öğrenciler ile bir araya gelen yazarlar, roman yazmanın inceliklerinden ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdiler.

Hizan'da ‘Edebiyat ve Sanat' adlı bir söyleşi gerçekleştirdiklerini söyleyen yazar Halil İbrahim Özcan, “Hizan'da ‘Kültür ve Sanat' günleri kapsamında tiyatro oyun yazarı Ceren Olpak ve yazar Murat Tuncel ile birlikte öğrencilerle bir araya geldik. Salonun dolu olması bizleri mutlu etti. Özellikle öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte solunu doldurmaları etkileyiciydi. İki saat gibi bir söyleşi gerçekleştirdik. Bizi buraya davet eden başta Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu olmak üzere öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ederim” dedi.