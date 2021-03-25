Hizan'da ‘Liseler Arası Bilgi Yarışması' düzenlendi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi tarafından ‘Liseler Arası Bilgi Yarışması” düzenlendi.

Öğretmenevi salonunda düzenlenen bilgi yarışmasına 5 liseden 7 grup katıldı. Hizan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında öğrenciler kıyasıya yarışarak, bilgi birikimlerini ortaya koydular. 7 grubun katıldığı bilgi yarışmasında; Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldu. Birinci olan Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Bitlis'teki yarışmaya katılmaya hak kazandığı belirtildi.