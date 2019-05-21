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Hizan'da meşaleli yürüyüş

Bitlis’in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde 300 metrelik Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde 300 metrelik Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş düzenlendi.


Yaklaşık 300 öğrenci ve vatandaşın katıldığı yürüyüş, yaklaşık 2 kilometre sürdü. 300 metrelik Türk bayrağını meşale eşliğinde taşıyan gençler, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.


Yürüyüş sonunda İstiklal Marşı'nı okuyan gençler, daha sonra dağıldı.

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