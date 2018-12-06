Hizan'da ‘Mevlid-i Nebi Haftası' etkinliği

Bitlis'in Hizan ilçesinde ‘Mevlid-i Nebi Haftası' nedeniyle bir program düzenlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kültür merkezinde "Hazreti Muhammed ve Gençlik" temalı program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro etkinliği gerçekleştirilerek ilahiler seslendirildi.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.