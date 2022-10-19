Hizan'da Muhtarlar Günü kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gayda Köyü Muhtarı Mehmet Karaduman tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cengiz Aslan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ardından, makamında muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Özçelik, “Kamu yönetim zincirinin ilk halkası muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Değerli muhtarlarımız, sizlerin bizlere ileteceği sıkıntı ve sorunları, kamu hizmetlerine ilişkin istek ve arzuları dinlemek hem de kamu hizmetlerinin kırsalda ve merkez mahallelerimizde yerinde uygulanmasına yönelik sizlerle belli aralıklarla bir araya geliyoruz. Buradaki amacımız, mahalle ve köylerdeki sorun ve sıkıntıları birinci ağızdan dinlemek ve ilgili kurumlarımızın koordinesinde, imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturmaktır” şeklinde konuştu.