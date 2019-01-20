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Hizan'da ‘Mutlu Yuva Huzurlu Toplum' semineri

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘Mutlu Yuva Huzurlu Toplum’ semineri düzenlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde ‘Mutlu Yuva Huzurlu Toplum' semineri düzenlendi.


Hizan Kaymakamlığı ve Hizan Aile Destek Merkezi (HADEM) tarafından düzenlenen seminere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Seminere konuşmacı olarak katılan Kişisel Gelişim Uzmanı Ayla Şimşek, İstanbul'dan geldiğini belirterek, “Davranış bilimleriyle uğraşıyorum. Burada kadınlara, aile ve toplum huzuruyla alakalı bir seminer vermek için geldim” dedi.


Hizan Aile Destek Merkezi Koordinatörü Naciye Salar ise, kadınları ev ortamından alarak güzel etkinliklerle tanıştırma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Mutluluk ve huzur öncelikle iyi bir eğitimden geçer. Bu iyi bir eğitimde ailede başlar. Biz de bugün burada ‘Mutlu Yuva Huzurlu Toplum' semineri gerçekleştirerek, kadınlarımıza faydalı olmaya çalıştık. İlçemizi bu tür güzel etkinliklerle tanıştıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'na teşekkür ederiz” diye konuştu.

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