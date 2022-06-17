Hizan'da öğrencilerin karne heyecanı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak oldu. Sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıtan ve onlarla sohbet eden Kaymakam Yelek, öğrencilerden yaz tatilinde kitap okumalarını, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini ve yeni eğitim öğretim yılına zihnen ve bedenen dinlenmiş olarak girmeleri tavsiyesinde bulundu. Kaymakam Yelek, “Ülkemizin yöneticileri olacak çocuklarımızı, ne kadar iyi yetiştirirsek, ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Çocuklarımızı vatana, millete hayırlı bir insan, bilinçli ve değerli bir vatandaş olarak yetiştirmek gayreti içerisinde olmalıyız. Karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum” dedi.

Karne dağıtım programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, okul müdürü ve öğretmenler katıldı.