Hizan'da ‘Okullar Arası Atletizm Yarışması' yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ‘Okullar Arası Atletizm Yarışması' yapıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışmada erkeklerde Kadir Has Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmet Erdal, kızlarda ise Said Nursi İmam Hatip Lisesi öğrencisi İrem Çirmi birinci oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Döymaz, “İlçemizde her yıl düzenli olarak yapmış olduğumuz atletizm koşusunu bu sene de yaptık. Bunun yanında okullar arasında çeşitli branşlarda başlattığımız turnuvalarla gençlerimizi sokaklardan alarak salonlara doldurduk. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, terör illetinden kurtararak bu gibi sportif etkinliklerde bir araya getirmek bizler için çok önemli. Böyle güzel etkinliklerde bizlere her türlü desteği veren Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu'na teşekkür ederim” dedi.