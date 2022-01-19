İhlas Haber Ajansı

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Hizan'da okullar tatil edildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.


Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

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