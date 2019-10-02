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Hizan'da ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ uygulaması yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ve ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince bir program yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen programa Kaymakam Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve kurum amirleri katıldı.


Kaymakam Köleoğlu, uygulama kapsamında durdurulan araç sürücülerine kampanya ile ilgili bilgiler vererek broşür dağıttı.

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