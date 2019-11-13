İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hizan'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı

i Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu bir konferans düzenlendi.

i Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu bir konferans düzenlendi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Murat Demir, "Yüce Rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükunet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur” dedi.


Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Zahit Kuldaş ise, Peygamber Efendimizin bize bıraktığı iki emanet olduğunu belirterek, “Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim, diğeri sünnetidir” diye konuştu.


Programa Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Bitlis İl Müftüsü Feysal Geylani, İlçe Müftüsü Murat Demir, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Programın ardından Kaymakam Mustafa Köleoğlu tarafından konuşmacı Muhammed Zahit Kuldaş'a plaket ve hediye verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.