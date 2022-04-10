Hizan'da Polis Haftası kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü kutlandı.

Hizan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende polis memuru Emre Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Törene Hizan Belediye Başkanı Vekili Lokman Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.