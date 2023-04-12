Hizan'da 'Seçim Güvenliği Toplantısı' yapıldı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında 'Seçim Güvenliği Toplantısı' yapıldı.

Kaymakamlıkta gerçekleşen toplantıda Kaymakam Özçelik, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle 'Seçim Güvenliği' toplantısında bir araya gelindiğini söyledi. Seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması için alınacak tedbirleri görüştüklerini ifade eden Özçelik, “Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirleri büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Vatandaşlarımız oy vermeye gelirken, oy verirken ve oy verdikten sonra ayrılırken hiçbir zorlukla karşılaşmamaları için tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tevfik Furkan Köseoğlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rahmi Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör katıldı.