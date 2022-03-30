İhlas Haber Ajansı

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Hizan'da ‘şeker' denetimi

Bitlis’in Hizan ilçesindeki marketlerde şeker denetimi yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki marketlerde şeker denetimi yapıldı.


Geçtiğimiz günlerde şeker fiyatının artması ve ürün bulunmaması üzerine İçişleri Bakanlığının talimatları ile Hizan'da da denetim gerçekleştirildi. Hizan Kaymakamlığına bağlı birimler ve kolluk kuvvetleri tarafından ilçe genelindeki marketlerde yapılan denetimlerde, raflarda şeker kontrolü yapıldı. Denetimlerde market depolarını da inceleyen ekipler, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçulukla vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.


Bazı marketlerin raflarında şeker olmadığı ve sevkiyatta sorun yaşadığını tespit eden ekipler, vatandaşın mağdur edilmesi halinde ağır yaptırım uygulanacağını ifade etti.

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