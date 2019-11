Hizan'da sonbahar güzelliği

Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf sanatçıları ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor.

Çoğu derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu taş evlerden oluşan köyler, son zamanlarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Köylerdeki taş evlerin sonbahar renkleriyle bütünleştirdiği eşsiz manzaralar, özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve bölgeden Hizan'a akın eden fotoğraf sanatçıları, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak taş evlerin ve ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Hizan'ın Uzuntaş köyü sakinlerinden Nezir Çelik, her yıl köylerine yüzlerce gezgin ve fotoğrafçının geldiğini, kendilerinin de köylüler olarak gelen misafirleri ağırladıklarını söyledi. Çelik, “Yaz kış demeden bütün fotoğrafçılar gelip bizim köyü fotoğraflıyor. Allah'a çok şükür bizim köyümüz çok güzel. Köyümüze de güzel insanlar geliyor. Köyümüz eski bir köy, hepsi taş evlerden oluşuyor. Her gelen kişi köyümüzü çok beğeniyor. Buraya gelen fotoğrafçılar, çektikleri fotoğrafları internette paylaşıyor. Köyümüzün fotoğraflarını gören diğer fotoğrafçılar da geliyor. Bugün beş grup köyümüzü gezmeye ve fotoğraflamaya geldi. Van, İzmir, İstanbul ve Kayseri gibi Türkiye'nin her köşesinden buraya fotoğrafçılar ve gezginler geliyor” dedi.

Van'ın Erciş ilçesinden Hizan'ın köylerini fotoğraflamaya gelen Esma Ünlü adlı öğretmen ise “Erciş'te öğretmen olarak görev yapmaktayım. Sonbahar dolayısıyla burayı fotoğraflamaya geldik. Aynı zamanda Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde fotoğrafçılık kursuna katılıyorum. Dolayısıyla orada öğrendiğim bilgileri burada uygulama şansı buldum. Buranın insanları da fotoğrafçılara çok alışmış, bize modellik yaptılar, yol gösterdiler, ekmeklerini paylaştılar. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Fotoğrafçıları da buraya bekliyorum” diye konuştu.

Fotoğrafçı Mahmut Hakkı Kaya da doğa harikası bir köyü sonbahar renkleriyle fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kaya, “Uzuntaş köyünün çok güzel manzarası var. Doğasını hiçbir zaman bozmamış. Aynı evler, aynı vaziyette duruyor. Biz de bu güzel evleri sonbahar renkleriyle bütünleştirip çektik ve arşivlerimize kattık” şeklinde konuştu.