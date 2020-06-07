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Hizan'da tarım aracı devrildi: 4 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hizan-Gayda yolu üzerinde meydana geldi. Hizan ilçe merkezinden Gayda köyüne giden araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılardan biri Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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