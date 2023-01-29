Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinen bilgiye göre kaza, Hizan ilçesine bağlı Süttaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Hizan'dan Süttaşı köyü istikametine giden Ayhan Ç. yönetimindeki 09 ADH 476 plakalı minibüs kar yağışı ve kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay anında 2 kişi minibüsten atlayarak hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak diğer 2 yaralı ile birlikte ambulansla Hizan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.