Hizan'da uçurtma şenliği düzenlendi

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

İlçe merkezinde yapılan uçurtma şenliğine çok sayıda çocuk ve genç katıldı. Etkinliğin yapıldığı alanda çocuklar tarafından dev Türk Bayrağı açılarak 15 Temmuz Demokrasi şehitleri anıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kutbettin Yakışır, her bir şehit için uçurtma uçurduklarını dile getirerek, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile toplandık. Kaymakamlığımız ve İlçe Gençlik Merkezimizin işbirliği ile bugün gençlerimizle birlikte uçurtmalarımızı gökyüzü ile buluşturduk. Bizler bugün hem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor hem de aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyoruz” dedi.