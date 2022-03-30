Hizan'da ‘Voleybol Turnuvası' sona erdi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Voleybol Turnuvası' final maçı ile son buldu.

13 takımın katıldığı turnuvada final maçını oynayan Aydın Tekstil ve Kaybedenler Kulübü kıyasıya mücadele etti. Oynanan final maçında setleri 3-1 kazanan Aydın Tekstil Takımına Kaymakam Muhammed İkbal Yelek şampiyonluk kupasını verdi.

Hizan'daki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere kaymakamlık olarak her zaman destek verdiklerini söyleyen Kaymakam Yelek, dostane ve çekişmeli bir atmosferde mücadele eden turnuvadaki tüm takımlara teşekkürlerini iletip tebrik etti.