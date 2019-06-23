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Hizan'da yıl sonu sergisi düzenlendi

Bitlis’in Hizan ilçesinde halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kursların yıl sonu sergisi düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kursların yıl sonu sergisi düzenlendi.


Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yıl sonu sergisine Yarbay Ümit Duyu ve Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, yaygın eğitimdeki vizyonun hayata mutlu bireyler hazırlamak olduğunu ifade ederek, "Misyonumuz ise öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunan bireylerin, bilgi şuur ve becerilerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almalarını destekleyen kaliteli eğitim sunmaktır. Bu eğitim ve öğretim yılında etkili ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm çalışanlarımıza ve bu yolda bizden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Bülent Hamitoğlu'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör'e teşekkür ediyorum” dedi.


Kurdele kesimi ile devam eden program serginin geizlmesi ile sona erdi.

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