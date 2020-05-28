İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hizan'da yıldırım çarpan 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi

Bitlis’in Hizan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 30 yaşındaki 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 30 yaşındaki 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi.



Olay, Hizan'a bağlı Aladana köyünde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için köye yakın yerde çobanlık yapan 3 çocuk babası Şakir Çetin (30), yıldırım çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.