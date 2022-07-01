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Hizan'da yılsonu sergisi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve eşi Eslem Yelek’in katılımıyla Hizan Aile Destek Merkezi’nin (HADEM) yılsonu sergisi açıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve eşi Eslem Yelek'in katılımıyla Hizan Aile Destek Merkezi'nin (HADEM) yılsonu sergisi açıldı.


Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Yelek, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. HADEM bünyesinde açılan farklı kurslarda emek veren kursiyerlere başarılar dileyen Kaymakam Yelek; kurslarda görev alan, kurslara katılan, destek veren herkese teşekkür etti.


Sergiye Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ve eşi Eslem Yelek, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

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