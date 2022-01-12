Hizan'daki öğrencilere ‘Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Hizan Karasu Yatılı Ortaokulunun konferans salonunda Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından öğrencilere çevre bilinci kazanılması amacıyla doğa, çevre, hayvan sevgisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, Van Gölü Havzası ve güzellikleriyle ilgili eğitim verildi. Programın ardından Van Gölü Aktivistleri ile öğrenciler “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” sloganı atarak hatıra fotoğrafı çektirdi.