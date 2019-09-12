Hizan'daki trafik kazasının ardından

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Meki Arvas be beraberindeki heyet ile birlikte dün Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundular.

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Meki Arvas, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 20 köy muhtarı ve esnaf ve ilçe sakinleri, 25 araçla birlikte dün Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundular. Acılı ailelere taziye de bulunup ailelerin acılarını paylaştıklarını ifade eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Bahçesaray'dan kardeş ilçe Hizan'ın acısını paylaşmak için tüm halkımızla birlikte olmak istedik. Rabbim bir daha böyle acılı olaylarla karşı karşıya bırakmasın. Acılı ailelerimize Rabbim Hazret-i Eyüp Peygamber sabrı versin. İnşallah dualarımız onlarla” dedi.

Olay; dün sabah saatlerinde Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında Eyüphan Taş yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.