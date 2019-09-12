İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hizan'daki trafik kazasının ardından

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Meki Arvas be beraberindeki heyet ile birlikte dün Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundular.

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Meki Arvas be beraberindeki heyet ile birlikte dün Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundular.


Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Meki Arvas, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 20 köy muhtarı ve esnaf ve ilçe sakinleri, 25 araçla birlikte dün Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundular. Acılı ailelere taziye de bulunup ailelerin acılarını paylaştıklarını ifade eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Bahçesaray'dan kardeş ilçe Hizan'ın acısını paylaşmak için tüm halkımızla birlikte olmak istedik. Rabbim bir daha böyle acılı olaylarla karşı karşıya bırakmasın. Acılı ailelerimize Rabbim Hazret-i Eyüp Peygamber sabrı versin. İnşallah dualarımız onlarla” dedi.


Olay; dün sabah saatlerinde Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında Eyüphan Taş yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.