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Hizan'ın bir tarafı yaz bir tarafı kış

Bitlis’te çetin geçen kış mevsiminde dağların bir tarafı yoğun karla kaplanırken diğer tarafının güneşli olması ilginç görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te çetin geçen kış mevsiminde dağların bir tarafı yoğun karla kaplanırken diğer tarafının güneşli olması ilginç görüntüler oluşturdu.


Ülkenin dört bir yanında kar yağışı etkili olurken, Bitlis şehir merkezine 23 kilometre uzaklıktaki bin 654 metrelik rakıma sahip Yolalan beldesinde bulunan sıralı dağların bir tarafının güneşli görüntülenmesi bahar aylarını aratmazken diğer tarafının sisin etkisi altında karla kaplı olması seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.


Etkileyici görüntülerin oluşturduğu dağlar dron ile görüntülenirken, bu görüntüler görsel şölen oluşturdu.

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