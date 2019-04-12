Hizanlı çift devlet desteğiyle istiridye mantarı yetiştiriyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşayan Azize ve Cemil Balcin çifti, devlet desteğiyle istiridye mantarı yetiştiriciliği yapıyor.

‘Genç Çiftçi' projesi kapsamında 30 bin TL hibe alan Balcin çifti, ayda ortama 120 ila 150 kilogram istiridye mantarı yetiştirip çevre il ve ilçelere satıyor. Mantarın kilosunu 20 TL civarında sattıklarını dile getiren Cemil Balcin, “Eşimin adına Genç Çiftçi projesi kapsamında hibe alarak istiridye mantarı yetiştiriyoruz. Aldığımız 30 bin lira ile kendi iş yerimizi açarak girişimciliğe başladık. Şu anda Hizan ve çevre ilçelerde satışa başladık” dedi.

Haftada ortalama 30 ila 40 kilo istiridye mantarı elde ettiklerini söyleyen Bancin, “İstiridye mantarının oluşabilmesi için torbalara saman, kepek ve buğday kepeğini kaynatarak koyuyoruz. Tohumları serptikten sonra yaklaşık bir ay bekliyoruz. İlk başlarda torbanın iç sıcaklığı 33 derece olması gerekiyor ama daha sonra derecesini azaltarak 17-18 dereceye indiriyoruz. Kış mevsiminden dolayı klima ve nem cihazlarını kullanıyoruz. Mantarlarımızı üretip satıyoruz. Vatandaştan yoğun bir talep var. Güzel bir tadı var. Eşim Azize Balcin'in adına yaptığımız bu proje sayesinde kendi işimizin patronu olduk” diye konuştu.

Projelerinin Bitlis ve Ankara'da ikinci olduğunu ve ödüle layık görüldüğünü de ifade eden Balcin, “Vatandaşlar bu mantarı görünce biraz tedirgin oluyor. İstiridye mantarı çok lezzetli, çok güzel bir tadı var. Yiyen tekrar telefonlarımızı arayıp istiyor. İstiridye mantarı zehirli değil, zehir oranı sıfırdır. Tadı da kırmızı et ile neredeyse eş değerdir” şeklinde konuştu.