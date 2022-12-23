Hizanlı çiftçiler hibe destekleri hakkında bilgilendirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022-2023 yılı için yüzde 50 hibe destekli “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” çerçevesinde bilgilendirildi.

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik'in de katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, “Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan çiftçilerin devlet tarafından sağlanan imkanlarla daha modern ve daha kaliteli üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Kaymakam Özçelik, “Devletimiz, üreticilerimize her alanda destek olmaya devam edecektir” dedi.

Ziraat Mühendisi Özgür Umut Ayaz tarafından bilgilendirme yapmasının ardından toplantı sona erdi.